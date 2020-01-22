الأم العصبية تشكل خطرًا على أطفالها

أمرض تصيب الأبناء من عصبية الأمهات [سيدتي]

الكثير من الأمهات يفقدن صوابهن عندما يرتكب أطفالهن الحماقات أو يتصرّفون بشكل سيئ، خصوصًا إذا كان الأمر متكررًا؛ فقد يصرخن بعالي صوتهن ويتفوَّهن بكلام لا يصلح أمام الأطفال أو حتى قد يصل الأمر للضرب.

ولهذا تقول استشارية العلاقات التربوية والزوجية، الدكتورة فاطمة كامل، إن الأم العصبية بالفعل تشكِّل خطرًا على أطفالها وقد تجعل جسم الطفل مشحونًا بالغضب؛ فالأم التي تكون منفعلة طوال الوقت تجعل الطفل مشحونًا بـ3 هرمونات؛ هي: الكورتيزون والأدرينالين والنورادرينالين، وقد يكون الطفل عرضة للخطر وللإصابة بالكثير من الأمراض .

أمرض تصيب الأبناء من عصبية الأمهات

انفعال الأم يجعل الأبناء عُرْضَةً للإصابة بأمراض السكر والضغط والتبول اللاإرادي وصعوبة النطق والنسيان والاضطرابات الأخرى.