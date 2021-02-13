الأنباء الفلسطينية: قوات الاحتلال تُواصل عدوانها على الفلسطينيين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اليوم السبت، عدوانهم وانتهاكاتهم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة “وفا”، بأن شابا فلسطينيا أصيب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم لمسيرة كفر قدوم شرق قلقيلية.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية واعتدت على المشاركين بالمسيرة من خلال إطلاق الأعيرة الاسفنجية والمعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم ما أدى لإصابة شاب بعيار اسفنجي والعشرات بالاختناق.

كما أصيب مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق، أثناء تصديهم لهجوم مستوطنين على بلدتي عصيرة القبلية وقصرة، جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس لـ”وفا”، إن مستوطني “يتسهار”، هاجموا المنطقة الجنوبية لبلدة عصيرة القبلية، بحماية جيش الاحتلال، وسط اطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز للمسيل للدموع.

وأضاف أن الأهالي تصدوا للمستوطنين، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق جراء استشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وفي السياق ذاته، أكد دغلس أن اهالي بلدة قصرة، تصدوا لهجوم مجموعة من المستوطنين في منطقة سهل باسلطة، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

واقتحمت مجموعة من المستوطنين أمس السبت، مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك ودنسوا القبور فيها.

وأفاد عضو لجنة المقابر الإسلامية بالقدس المحتلة لـ”وفا”، بأن المستوطنين أدوا طقوسا قرب باب الأسباط عقب اقتحامهم مقبرة الرحمة ودنسوا القبور وانتهكوا حرمتها، بحماية عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي .

وقال المتحدث باسم اللجنة لـ”وفا”، إن أهالي بلدة سلوان تصدوا للمستوطنين وطردوهم من المكان .. مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي ينتهك فيها المستوطنون حرمة المقبرة حيث وفي وقت سابق أقاموا حفلا رسميا فيها في خطوة تهدف إلى تهويد الطابع العربي بالقدس من أجل تفريغها من السكان.