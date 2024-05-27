الأندية السعودية في صدارة التصنيف الآسيوي

تصدرت أندية السعودية التصنيف الأخير لمسابقات الأندية الآسيوية، متفوقة على أندية اليابان وكوريا الجنوبية، بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ووفق بيان الاتحاد، “تصدرت أندية السعودية التصنيف بحصولها على 103.148 نقطة، تليها أندية اليابان بمجموع 96.999 نقطة، فيما حلت أندية كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 93.600 نقطة، وحلت الإمارات في التصنيف الرابع بإجمالي 74.873 نقطة، لنادي العين الذي حقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة”.

هذا ويعتمد التصنيف على نتائج المشاركات في البطولات الأخيرة للمسابقات المندرجة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي، وكانت أندية السعودية حققت نتائج مميزة حلال السنوات الماضية، حيث شهدت النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، بلوغ 4 أندية ” الهلال، النصر، الفيحاء، الاتحاد” لمرحلة خروج المغلوب.