«الأهداف الحيوية» في سبها تؤمن نيابات ومحاكم المدينة

قام مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزي سبها بتأمين الجلسات والمرافعات بقاعة مجمع النيابات والمحاكم بالمدينة.

وأوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن رجال الأمن المكلفين بحراسة الأهداف الحيوية مستمرين بتأمين مجمع النيابات والمحاكم بالمدينة بعد أن تم تكليفهم بذلك.

وقالت الوزارة إن أعضاء المكتب قاموا خلال الأيام الماضية بتأمين جلسات ومرافعات قضايا الأحوال المدنية وبعض القضايا الأخرى بقاعة المرافعات والقضايا بمقر النيابة العامة حيث تم تأمين كل المرافعات والجلسات بدون أي خروقات أمنية، بحسب الوزارة.

وأشارت وزارة الداخلية أن مكتب حراسة الأهداف الحيوية سبها قام بتأمين كل المقار والمؤسسات التابعة لوزارة العدل بالمدينة.