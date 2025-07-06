الأهلي المصري يجدد مساعيه لضم الدولي الليبي علي يوسف لتعزيز دفاعاته

عاد النادي الأهلي المصري، المعروف بلقب “نادي القرن الإفريقي”، ليجدد اهتمامه بخدمات المدافع الليبي الدولي علي يوسف، لاعب النادي الإفريقي التونسي، في إطار سعيه المتواصل لتقوية خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تحركات جادة رغم القيود

أفادت تقارير صحفية مصرية بأن إدارة الأهلي أعادت فتح ملف علي يوسف، بعد مراجعة تقرير المدير الفني واللجنة الفنية بالنادي، واللذين أكدا حاجة الفريق إلى تدعيم خط دفاعه بلاعب يمتلك المواصفات الفنية والبدنية المطلوبة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها البطولة الإفريقية والدوري المحلي.

ويأتي هذا الاهتمام رغم ما تواجهه الإدارة من قيود تتعلق بقائمة الأجانب، إذ أصبح التعاقد مع علي يوسف مرهونًا بشكل أساسي برحيل المدافع المغربي أشرف داري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لفتح المجال أمام قيد مدافع أجنبي جديد بما يتماشى مع لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم.

علي يوسف.. مسيرة صاعدة وموهبة واعدة

يُعد علي يوسف (23 عامًا) من أبرز الأسماء الليبية الصاعدة في سماء الكرة الإفريقية، حيث برز في صفوف الأهلي بنغازي قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري التونسي بقميص النادي الإفريقي، ليلفت الأنظار بإمكاناته الدفاعية وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الخلفي.

وتبلغ القيمة السوقية لعلي يوسف نحو 650 ألف يورو وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت”، ما يجعله صفقة مجدية اقتصاديًا وفنيًا مقارنة بمستوى اللاعب وإمكاناته.

رغبة متبادلة ومنافسة منتظرة

تشير مصادر مقربة من اللاعب إلى أن علي يوسف يرحب بفكرة الانضمام إلى صفوف الأهلي المصري، بالنظر إلى حجم النادي وتاريخه القاري، بالإضافة إلى طموحه الشخصي لخوض تجربة جديدة في أحد أكبر الأندية الإفريقية.

في المقابل، يُتوقع أن يحظى اللاعب باهتمام من أندية أخرى داخل مصر وخارجها، في ظل تألقه اللافت في الدوري التونسي ومشاركاته الدولية مع المنتخب الليبي، مما قد يفتح باب المنافسة على توقيعه خلال الأيام المقبلة.

خطوة منتظرة

وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة بشأن مصير أشرف داري، تتابع جماهير الأهلي المصري والكرة الليبية على حد سواء تطورات هذه الصفقة المحتملة، التي قد تشهد انضمام لاعب ليبي جديد إلى كتيبة “نادي القرن”، في خطوة قد تفتح آفاقًا جديدة في المسيرة الاحترافية لعلي يوسف.