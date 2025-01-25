«الأهلي المصري» يعلن أولى صفقاته الشتوية

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، يوم الجمعة، عن تعاقده مع مصطفى العش مدافع زد لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة والمهاجم السلوفيني نيجك جراديشار لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم قادما من فيهرفار الهنغاري.

وقال النادي الأهلي إنه ضمّ السلوفيني نيغ غراديسار، مهاجم فريق فيهيرفار الهنغاري. ووفق الأهلي فإن عقد غراديسار مع النادي يمتد لـ4 مواسم ونصف.

وكشف الأهلي عبر قناته الرسمية عن اجتياز اللاعب السلوفيني للفحص الطبي، لينضم رسميا للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ غراديسار مسيرته في فريق برافو السلوفيني، قبل أن ينتقل إلى برزيتشي وروجساكا، ثم انتقل إلى فيهيرفار في فبراير الماضي قبل الانضمام إلى الأهلي.

ولعب غراديسار 17 مباراة مع فيهيرفار خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ويحتل الفريق الأحمر حاليا المركز الثاني برصيد 19 نقطة وراء نادي بيراميدز المتصدر حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، دون أي هزيمة حتى الآن في الدوري المصري.

كما أعلن الأهلي عن انتقال مصطفى العش، مدافع فريق “زد”، إلى صفوفه على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور.

وأوضح مصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية يوم الجمعة طلب عدم ذكر اسمه أن “العش سوف يستمر في صوف الأهلي حتى خوض كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو المقبلين”.

جدير بالذكر أن “زد” يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة.

وجذب العش (24 عاما) انتباه العديد من الأندية المصرية لنظرا لتميزه في مركز قلب الدفاع وذلك بعد انتقاله إلى زد قادما من غزل المحلة مطلع الموسم الماضي كما أنه يجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وقال الأهلي عبر حسابه على منصة “إكس”: “الأهلي يضم مصطفى العش لاعب نادي زد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة”.

🔴 الأهلي يضم مصطفى العش لاعب نادي زد لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة 🦅 pic.twitter.com/lQ4YrhQWWm — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) January 24, 2025