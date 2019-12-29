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الأهلي المصري يهزم بلاتينيوم من زمبابوي

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 29 ديسمبر 2019 - 11:57
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فاز الأهلي المصري على بلاتينيوم (2-0) في المباراة [اونلاين]

فاز الأهلي المصري على ضيفه فريق بلاتينيوم من زمبابوي (2-0)، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويدين الفريق المصري بالفضل في انتصاره للاعبه، وليد سليمان، الذي أحرز هدفيه، في الدقيقتين (8، و69 من ضربة جزاء) من زمن اللقاء الذي جمعهما على استاد السلام بالقاهرة.

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وحقق الأهلي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وتقدم إلى مركز الوصافة في المجموعة الثانية بفارق الأهداف خلف النجم الساحلي التونسي، الذي سقط في عقر داره أمام الهلال السوداني، صاحب المرتبة الثالثة برصيد 6 نقاط أيضا.

بينما مني فريق بلاتينيوم بالهزيمة الثالثة على التوالي، ويقبع في المركز الرابع الأخير من دون رصيد.

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