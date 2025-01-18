«الأهلي بنغازي» في صدارة الجولة السابعة بالدوري الممتاز

اختتم فريق “الأهلي بنغازي” الجولة السابعة من الدوري الليبي الممتاز في المجموعة الثانية، بمرحلة الذهاب، بفوز كبير برباعية نظيفة على ضيفه فريق “البرانس”، وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب شهداء بنينا، ليرفع رصيده إلى 19 نقطة.

ووفق وكالة “وال”، “شهد الشوط الأول من المباراة هدفين “للأهلي”، الأول سجله منصور رزق في الدقيقة 13، ثم أضاف المحترف أوروك الهدف الثاني في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني، واصل “الأهلي” هيمنته على اللقاء، حيث أحرز المحترف تراوري الهدف الثالث في الدقيقة 53، ليختتم الفلسطيني زياد قمبر مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 65″.

هذا “وأدار اللقاء الحكم منذر العبيدي، بمساعدة كل من هشام اشتيوي وفتحي الجيلاني، ليختتم “الأهلي بنغازي” الجولة في الصدارة ويواصل تألقه في الدوري الممتاز”.