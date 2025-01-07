«الأهلي بنغازي» يحسم قمة المجموعة في الدوري الممتاز

حسم متصدر المجموعة الثانية فريق “الأهلي بنغازي”، على ملعب شهداء بنينا، لقاء قمة المجموعة مع جاره فريق “الهلال” ثاني الترتيب لحساب الجولة الخامسة للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بتفوقه بهدف نظيف دون رد، أكد به صدارته بثلاثة عشر نقطة، ويتجمد “الهلال” عند النقطة التاسعة والمركز الثاني.

وعلى ملعب درنة البلدي، “تمكن فريق “الأندلس امساعد” من العودة بفوزه الثاني أمام ضيفه فريق “البرانس” بهدفين لهدف لحساب المجموعة الثانية في جولتها الخامسة، وفي المجموعة الرابعة حقق فريق “الاتحاد المصراتي” فوزه الثاني على التوالي بعد تفوقه على فريق “الوطن” على ملعب مصراتة بهدف لصفر للجولة الخامسة من الدوري وصل به للنقطة السادسة من أربع مباريات، ويبقى “الوطن” بنقاطه السبع السابقة من خمس مباريات ورابع ترتيب المجموعة”.

وبحسب وكال وال، “لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة عاد فريق “الخمس” بثنائية نظيفة من على ملعب أبو عيسى البلدي وضيفه فريق “أساريا”، مسجلا النقطة العاشرة في رصيده والمركز الثاني لمجموعته ويظل فريق “أساريا” سادس الترتيب بست نقاط”.