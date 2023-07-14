الأهلي بنغازي يشكو اتحاد الكرة لدى النائب العام.. والسويحلي يتطالبه بالرحيل

أعلن نادي الأهلي بنغازي تقديم شكوى إلى مكتب النائب العام ضد اتحاد الكرة على خلفية أحداث سداسي التتويج وإعلان الأهلي طرابلس بطلا للدوري.

الأهلي بنغازي اعتبر في بيان لهـ أنّ بطولة سداسي الدوري الممتاز معلقة إلى حين إتمام مرحلة الدور السداسي حسب تعميم لجنة المسابقات، بحسب البيان.

من جانبه، قال نادي السويحلي إنّ ماحدث في ختام التتويج السداسي يضر بالصالح العام لجميع الأندية الليبية، مشيرا إلى أنّ جميع الأندية هي شريك في اتحاد الكرة.

ودعا نادي السويحلي اتحاد الكرة إلى الرحيل وترك الاتحاد، متهماً إيّاه بالعبث وإفساد أجواء كرة القدم، وأنّه خضع للابتزاز وشراء الذمم، بحسب وصفه.

وكان مدير نادي الاتحاد محمود عبودة أعلن امتناع فريقه عن اللعب أمام الأهلي طرابلس اليوم، احتجاجا على ما أسماه مخالفة اتحاد الكرة الليبي لوعوده بتكليف طاقم تحكيم يوناني لإدارة المباراة.

الجدير بالذكر أنّ نادي الأهلي طرابلس أعلن فوزه ببطولة الدوري الممتاز، واحتفل بالكأس، عقب انسحاب عميد الأندية الليبية لنقض اتحاد الكرة لوعوده.