«الأهلي بنغازي» يطيح بالأخضر ويبلغ نهائي كأس ليبيا

في أمسية كروية حبست أنفاس الجماهير، خطف الأهلي بنغازي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس ليبيا بعد فوزه المثير على الأخضر بركلات الترجيح (3-1)، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (2-2)، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على أرضية ملعب مصراتة، ضمن الدور نصف النهائي للبطولة.

بداية نارية وأجواء استثنائية

دخل الفريقان اللقاء وسط أجواء جماهيرية رائعة، إذ لم تخْلُ مدرجات ملعب مصراتة من الحماس والتشجيع رغم الظروف التي سبقت إقامة المباراة وتأجيلها ليوم واحد.

ومنذ الدقائق الأولى، ظهرت نية الفريقين الواضحة في البحث عن التسجيل المبكر، واندفع لاعبو الأهلي بنغازي إلى الأمام، فيما اعتمد الأخضر على التوازن الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة.

شوط ثانٍ من الإثارة والندية

في الشوط الثاني، اشتعل اللقاء أكثر مع تبادل الفرص بين الفريقين. الأخضر بدا أكثر تنظيمًا في وسط الميدان، وتمكن من قلب الطاولة بتسجيل هدفٍ ثانٍ ألهب المدرجات.

الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ حاول كل فريق خطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، لكن التسرع وتألق حارسي المرمى حالا دون اهتزاز الشباك مجددًا، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل إلى النهائي الكبير.

تألق الوحيشي وصعود مستحق

في ركلات الترجيح، ظهر حارس الأهلي بنغازي مراد الوحيشي في أبهى صوره، فتصدى ببراعة لركلتين حاسمتين، مانحًا فريقه الأفضلية التي لم يفرّط فيها زملاؤه.

وبنتيجة (3-1)، أعلن الأهلي بنغازي عبوره المستحق إلى نهائي الكأس، وسط فرحة عارمة من جماهيره التي لم تتوقف عن الهتاف منذ صافرة البداية وحتى لحظة التتويج بالتأهل.

كلاسيكو ناري في الطريق

بهذا الانتصار، يضرب الأهلي بنغازي موعدًا ناريًا مع الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا، في مواجهة تحمل طابع “الكلاسيكو” التاريخي بين القطبين الكبيرين.

نهائي سيجمع بين فريقين عريقين، كلٌّ منهما يبحث عن التتويج لإثبات الهيمنة واستعادة المجد المحلي، بعد موسم شهد كثيرًا من الجدل والأحداث الساخنة داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ومن المنتظر أن تُحدد لجنة المسابقات في الأيام القليلة المقبلة موعد ومكان إقامة المباراة النهائية، وسط ترقب جماهيري واسع، لما تحمله هذه المواجهة من رمزية كروية وثقل تاريخي.

ليلة مصراتة ستبقى محفورة في ذاكرة جماهير الأهلي بنغازي، التي عاشت لحظات من القلق قبل أن تنفجر فرحًا بتأهل فريقها إلى المشهد الختامي.

كأس ليبيا هذا الموسم لم تخْلُ من المفاجآت، والآن الأنظار تتجه إلى النهائي المرتقب، حيث سيكون الموعد بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، كلاسيكو يعيد وهج الكرة الليبية إلى الواجهة، وصراع جديد على من يرفع الكأس الأغلى.