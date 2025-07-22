الأهلي بنغازي يفجّر أزمة في ميلانو.. احتجاج رسمي وتهديد بالانسحاب من سداسي التتويج

أطلق نادي الأهلي بنغازي أول شرارة احتجاج في مدينة ميلانو الإيطالية، فور وصول بعثته للمشاركة في سداسي التتويج، من خلال بيان ناري حمّل فيه المسؤولين عن التنظيم، وعلى رأسهم الاتحاد الليبي لكرة القدم، مسؤولية ما وصفه بـ”الظروف غير الإنسانية وغير الرياضية” التي وُضعت فيها البعثة منذ لحظة الوصول.

وجاء في البيان الذي حمل لهجة تصعيدية أن إدارة الفريق فوجئت بتدني مستوى الفندق المخصص للنادي، وغياب صالة تمارين لائقة، إضافة إلى افتقار المكان لأبسط مقومات الراحة من قاعات اجتماعات وأحواض استشفاء، الأمر الذي أثار استياء البعثة، خاصة في ظل تخصيص فنادق أفضل لفرق أخرى مشاركة في البطولة.

ووصفت إدارة الأهلي ما حدث بأنه “تهميش متعمّد”، مشيرة إلى أن هناك أطرافاً “أرادت للنادي أن يُقصى قبل أن يخوض أولى مبارياته”، في اتهام مبطن بالتلاعب والتنظيم غير العادل. وأكد البيان أن العدالة وتكافؤ الفرص غائبة منذ البداية.

ولم تكتفِ إدارة الأهلي بوصف الوضع، بل صعّدت الموقف بتحميل الاتحاد الليبي لكرة القدم كامل المسؤولية، معتبرة أن ما حدث “إهمال متعمد لا يمكن السكوت عليه”، معلنة أن النادي “يحتفظ بحقّه الكامل في الانسحاب من البطولة إذا لم تُصحّح الأوضاع فوراً”.

هذا التصعيد يُنذر ببداية ساخنة لسداسي يبدو مرتبكاً، وقد يفتح الباب أمام احتجاجات مماثلة من فرق أخرى إن كانت تعاني من أوضاع مشابهة، ما قد يضع الاتحاد الليبي أمام أزمة تنظيمية حقيقية.

البيان، الذي يعد الأول من نوعه منذ وصول الفرق إلى ميلانو، لا يشير فقط إلى خلاف حول ظروف إقامة، بل يعكس أزمة ثقة متصاعدة، ويطرح تساؤلات جدية حول عدالة المنافسة وتنظيم البطولة من الأساس.

ومع تصاعد الغضب، يبقى السؤال الأهم: هل يتدخل الاتحاد الليبي سريعاً لإنقاذ البطولة؟ أم أن أولى مؤشرات الفشل بدأت تُسجّل من قلب عاصمة الموضة؟