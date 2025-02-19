الأهلي طرابلس أول الأندية تتجاوز المرحلة الأولى بأداء مميز

في ليلة القبض على الصدارة تجد الأندية أن قدوم مثل هذه الأشياءَ الجميلة في كرة القدم هو أكثر شيئ مُرحبٌ به، فإنه لم يفُتَ أوان اللهفة، مجيئها في وقت مبكر وبأداء رائع أشعل الشغف وجعل الجماهير تلتفت لترى مدى بلغ جمال فريقها.

الأهلي طرابلس قدم عروضا مميزة جداً ذهاباً وفي بداية الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، ونال إعجاب جماهيره ومحبيه وحقق الهدف الأول وهو تجاوزه المرحلة الأولى بدون أي خسارة وبتعادل وحيد تحقق اليوم بملعب طرابلس الدولي أمام الاتحاد المصراتي.

ولم يكتف الفريق بتحقيق نتائج إيجابية، وإنما يواصل تقديم أرقام مميزة حيث يعتبر الفريق أكثر الفرق تسجيلاً للأهداف وأقل فريق استقبالاً للأهداف برصيد هدف وحيد.

ويحاول الطاقم الفني بقيادة ديديه جوميز الفرنسي استغلال التأهل المبكر، لكي يجهز كافة لاعبيه للمشاركة خصوصاً الوافدين الجدد الذين التحقوا بالفريق مؤخراً، حيث سيكون الطاقم الفني أمام تحدي في التعامل مع المباريات القادمة والتي ستكون استعدادية لكي يقف على جميع إمكانيات اللاعبين الموحودين بالفريق.