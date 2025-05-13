الأهلي طرابلس: إدارة النادي تتحرك لطمأنة اللاعبين والجماهير

في ظل التوترات الأمنية التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، وما ترتب عليها من توقف النشاط الرياضي، أكد عماد العلام، مدير الإعلام بالنادي الأهلي، أن الكيان الأخضر لن يسقط، وسيبقى شامخًا رغم كل الظروف، مستندًا إلى إرثه العريق وجهود رجاله الأوفياء في كل زمان ومكان.

وقال العلام في بيان رسمي موجّه إلى جماهير النادي: “مهما حدث، لن يسقط الأهلي، وسيبقى بإذن الله، وبجهود رجاله المخلصين في كل مكان وزمان. الآن علينا أن نكون صفًا واحدًا ونتجاوز أي خلافات، فهذا وقت الوقوف مع الأهلي، الذي وُلد عملاقًا وسيبقى كذلك حتى يرث الله الأرض ومن عليها.”

وفي تطور عاجل، من المنتظر أن يعقد رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد المشاي، اجتماعًا مع الإدارة التنفيذية والجهاز الفني للفريق الأول، بالإضافة إلى الطواقم الأجنبية العاملة في النادي، وذلك بهدف طمأنتهم وتوضيح الموقف الراهن، خصوصًا بعد الأنباء عن اشتباكات قرب مناطق إقامة البعثات الرياضية.

وأكد البيان أن الدكتور المشاي لا يزال على رأس مهامه، ويتحمّل مسؤولياته الكاملة تجاه النادي، رافضًا التخلي عن موقع القيادة في هذا الظرف الصعب.

وكان المدير الفني المصري، حسام البدري، قد صرّح لوسائل إعلام مصرية بتوقف الدوري الليبي بسبب الاشتباكات، مشيرًا إلى منعه من مغادرة الفندق حفاظًا على سلامته وسلامة الطاقم الفني.

وفي خضم هذه الأحداث المؤلمة، توقف النشاط الرياضي في غرب ليبيا، لتؤكد المعطيات أن سلامة الناس تبقى الأولوية القصوى.

وسط هذه الأجواء، يتمسك الأهلي الليبي بمبادئه وثوابته، رافعًا شعار الوحدة والثبات، ومخاطبًا جماهيره برسالة صمود تقول: “وُلدنا كبارًا، وسنبقى كذلك.”