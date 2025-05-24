الأهلي طرابلس إلى تونس.. عودة تدريجية للنشاط بعد التوترات الأمنية

في مؤشر جديد على عودة الحياة إلى طبيعتها داخل الوسط الرياضي الليبي، أعلن نادي الأهلي طرابلس سفر بعثته يوم الاثنين المقبل إلى تونس للدخول في معسكر تدريبي قصير، استعدادًا لمواجهة قوية أمام نادي الأولمبي، ضمن إياب الدور السداسي من منافسات الدوري الليبي الممتاز، والمقرر إقامتها في الرابع من يونيو المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعادة الاستقرار الفني والنفسي للفريق بعد فترة من الترقب والقلق، بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الأسابيع الماضية، والتي تسببت في اضطراب جزئي في البرنامج الرياضي المحلي، وأجبرت الأندية على التريث في استقدام لاعبيها ومدربيها الأجانب.

رسالة ثقة في استعادة الأمن

معسكر الأهلي في تونس يُعدّ دلالة واضحة على استعادة الفرق ثقتها في السير نحو استحقاقاتها الرياضية، بدعم من قرار رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الأخير، الذي سمح بعودة الجماهير إلى الملاعب ووجّه وزارة الداخلية بتأمين المباريات، بعد أن كان اتحاد الكرة قد قرر منع الجمهور كإجراء احترازي.

هذا التحول في الموقف الرسمي أوجد أجواء إيجابية داخل الأوساط الرياضية، وشجّع الفرق على المضي في التحضير للمراحل الحاسمة من الدوري، حيث يتطلع الأهلي طرابلس إلى حصد اللقب، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين المحليين والدوليين الذين سيشكلون نواة الفريق خلال هذا المعسكر التحضيري الخارجي.

معسكر قصير؛ لكن بأهداف كبيرة

وبحسب مصادر من داخل الجهاز الفني، فإن المعسكر الذي سيستمر لأيام معدودة سيركز على الجاهزية البدنية والتكتيكية، وتحسين الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع قرب استئناف المنافسات رسميًا، وعودة الجماهير التي من المتوقع أن تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز اللاعبين.

الجمهور ينتظر بشغف

الجماهير الأهلاوية بدأت بالفعل في التعبير عن دعمها الكبير للفريق عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تنتظر فيه بفارغ الصبر المواجهة المرتقبة، والتي قد تشكل منعطفًا مهمًا في سباق اللقب.

ختامًا، فإن توجه الأندية الليبية نحو المعسكرات والتحضير للمباريات في مواعيدها، رغم كل التحديات، يعكس إصرار الوسط الرياضي الليبي على تجاوز الأزمات، ويؤكد أن الرياضة كانت وما زالت واحدة من أهم أدوات توحيد الصف وإعادة الأمل .