الأهلي طرابلس في اختبار إفريقي جديد أمام «دادجي البنيني»

يستعد نادي الأهلي طرابلس لمواجهة قوية خارج الديار أمام فريق دادجي البنيني، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول (دور الـ64) من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في لقاء يُقام مساء الجمعة 19 سبتمبر على أرضية ملعب كيغي في دولة توغو، عند الساعة الرابعة بتوقيت ليبيا، ويُنقل عبر شاشة المسار TV.

غيابات مؤثرة في صفوف الأهلي

يدخل “الزعيم” اللقاء وسط غيابات مهمة، على رأسها الهداف كريستوفر مابولولو الموقوف قارياً، إضافة إلى إصابات طالت أسماء وازنة مثل سند الورفلي، وعبد العزيز الصويعي، وأحمد التربي، وعمران التاورغي، وهو ما قد يفرض على الجهاز الفني بقيادة المدرب الاعتماد على بدائل شابة لتغطية هذه النواقص.

عودة أسماء بارزة

ورغم ذلك، تلقى الفريق دفعة معنوية بعودة بعض النجوم، أبرزهم حمدو الهوني، ومؤيد اللافي، إلى جانب التونسي غيلان الشعلالي، والجزائري إسماعيل بلقاسمي، مما يمنح الأهلي خيارات هجومية ودعماً إضافياً في وسط الميدان.

آمال الجماهير

تعوّل الجماهير الليبية على أن يظهر الأهلي طرابلس بوجه مشرّف في هذه البطولة، وأن يحقق نتيجة إيجابية في الذهاب تُسهِّل من مهمته في مباراة الإياب المقررة بطرابلس، خاصةً أن الفريق يملك خبرة طويلة في المشاركات الأفريقية تجعله مرشحاً لعبور هذا الدور.

حسابات اللقاء

من المنتظر أن يعتمد الأهلي على أسلوب متوازن، بتأمين الدفاع في الدقائق الأولى، ثم محاولة خطف هدف يُربك حسابات أصحاب الأرض. في المقابل، يسعى فريق دادجي إلى استغلال عاملي الأرض والطقس لتحقيق مفاجأة وإرباك ممثل الكرة الليبية.

المباراة تحمل الكثير من التحديات للأهلي طرابلس، لكنها تبقى خطوة أولى في طريق طويل يأمل “الزعيم” أن يصل به إلى الأدوار المتقدمة، مُجدداً حضور الكرة الليبية في الساحة القارية.