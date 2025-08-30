الأهلي طرابلس يتعاقد مع المصري «الكرداني» لقيادة فريق كرة السلة

في خطوة وُصفت بالكبيرة والطموحة، أعلن نادي الأهلي طرابلس الليبي مساء السبت عن تعاقده رسميًا مع المدرب المصري المخضرم محمد الكرداني، ليتولى مهمة قيادة الجهاز الفني لفريق كرة السلة الأول، في مرحلة جديدة يطمح من خلالها النادي إلى تعزيز مكانته على الصعيدين المحلي والدولي.

وجاء التعاقد مع الكرداني في توقيت حساس، حيث يستعد الأهلي طرابلس للمشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة السلة، بعد أن نجح في حجز مقعده في هذه البطولة المرموقة، وهو ما جعل الإدارة تبحث عن اسم كبير بخبرة دولية قادر على قيادة الفريق نحو تحقيق نتائج مشرفة، فوجدت ضالتها في المدرب المصري الذي يُعد واحدًا من أبرز الأسماء في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة.

مسيرة حافلة بالإنجازات

يمتلك محمد الكرداني سجلًا مميزًا كلاعب سابق ومدرب، فقد مثّل المنتخب المصري في بطولات قارية ودولية، أبرزها بطولة “أفروباسكت” عام 2011، قبل أن يتجه إلى عالم التدريب ويحقق نجاحات كبيرة مع عدد من الأندية العربية.

قاد الكرداني فريق الاتحاد السعودي إلى وصافة الدوري بعد غياب دام لسنوات طويلة، ونال جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي موسم 2023 – 2024. كما تولى تدريب الاتحاد المنستيري التونسي (US Monastir)، ونجح معه في بلوغ ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية (BAL).

أما على مستوى المنتخبات، فقد تولى الكرداني في مطلع عام 2025 مهمة تدريب المنتخب المصري لكرة السلة، وحقق معه نتائج رائعة في بطولة أفروباسكت 2025، حيث تأهل الفراعنة إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة من دور المجموعات، في إنجاز لم يتحقق منذ أكثر من عقد.

تطلعات أهلاوية

إدارة الأهلي طرابلس أكدت في بيانها أن التعاقد مع الكرداني يأتي في إطار خطة استراتيجية لبناء فريق قوي قادر على المنافسة قارياً وعالمياً، مشيرة إلى أن خبرة المدرب المصري الكبيرة ستمنح الفريق دفعة قوية قبل المشاركة في بطولة العالم للأندية، إلى جانب مواصلة الهيمنة محلياً على السلة الليبية.

الجماهير الأهلاوية من جانبها استقبلت الخبر بفرح كبير، خاصة أن الفريق يسعى لترسيخ مكانته بين كبار أندية إفريقيا، والمضي قدماً نحو كتابة فصل جديد في تاريخه العريق.

بهذا التعاقد، يفتح الأهلي طرابلس صفحة جديدة مع مدرب صاحب خبرة واسعة في ملاعب السلة العربية والأفريقية، ويضع آماله على محمد الكرداني لقيادة الفريق إلى منصات التتويج محلياً وقارياً، ولتكون المشاركة في بطولة العالم للأندية بمثابة اختبار حقيقي لطموحات النادي وجماهيره العريضة .