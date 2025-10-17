الأهلي طرابلس يتوّج بطلاً لكأس «السوبر بكرة اليد»

تُوّج فريق الأهلي طرابلس ببطولة كأس السوبر الليبي لكرة اليد بعد تغيب نظيره الأهلي بنغازي عن المباراة التي كانت مقررة مساء اليوم، في قاعة نادي بنغازي الجديدة.

وكانت المباراة ستجمع بين بطل كأس ليبيا، الأهلي طرابلس، وبطل الدوري الليبي لكرة اليد، الأهلي بنغازي، في لقاء مُنتظر بين عملاقين رياضيين.

وعلى الرغم من الغياب المفاجئ للأهلي بنغازي، إلا أن الأهلي طرابلس افتتح الموسم الجديد بلقب معنوي مهم، ليضيفه إلى سجله الحافل في كرة اليد الليبية.



وتُعتبر كأس السوبر الليبي لكرة اليد من أبرز المنافسات المحلية في اللعبة، حيث تجمع بين بطل الدوري وبطل كأس ليبيا في مواجهة حاسمة على اللقب.

وتأسست البطولة بهدف تعزيز التنافس الرياضي بين الأندية الليبية وإعطاء الفرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم في مباراة ذات طابع رسمي ومثير.