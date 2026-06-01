الأهلي طرابلس يحسم القمة ويضرب موعداً بنهائي «كأس ليبيا»

تأهل الأهلي طرابلس إلى نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بعد فوزه على الاتحاد بهدفين دون مقابل، في مواجهة قوية جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي، ليواصل الزعيم مشواره نحو التتويج بأحد أهم ألقاب الموسم.

وشهدت المباراة تنافسًا كبيرًا بين الفريقين، خاصة في شوطها الأول الذي اتسم بالحذر التكتيكي ومحاولات متبادلة للسيطرة على وسط الملعب، قبل أن يتمكن الأهلي من فك شفرة الدفاع الاتحادي عبر نجمه مؤيد اللافي الذي منح فريقه التقدم من كرة ثابتة نُفذت بإتقان.

ومع تأخر الاتحاد في النتيجة، اندفع الفريق بحثًا عن هدف التعادل خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، الأمر الذي خلق مساحات في مناطقه الخلفية استغلها الأهلي بصورة مثالية.

وفي الدقيقة 70 أجرى المدرب المصري حسام البدري عدة تغييرات مهمة بإقحام ياكوبو وعمران سالم مع الإبقاء على بشارة، وهي التبديلات التي منحت الفريق توازنًا دفاعيًا إضافيًا وسرعة أكبر في التحولات الهجومية.

وجاءت الضربة القاضية عن طريق البديل عمران سالم الذي استغل إحدى الهجمات المرتدة وسجل الهدف الثاني بتسديدة قوية، ليؤكد تفوق الأهلي ويقود فريقه نحو النهائي.

وبعد الهدف الثاني نجح الأهلي في إدارة ما تبقى من زمن المباراة بذكاء، مع إغلاق المساحات أمام محاولات الاتحاد والاعتماد على المرتدات السريعة، فيما عجز الاتحاد عن العودة إلى أجواء اللقاء رغم محاولاته المتواصلة.

ويعد هذا التأهل دفعة معنوية كبيرة للأهلي طرابلس الذي يواصل المنافسة على أكثر من جبهة هذا الموسم، في حين يودع الاتحاد بطولة الكأس من محطة نصف النهائي بعد مشوار شهد العديد من النتائج الإيجابية.

وبهذا الانتصار، يحجز الأهلي مقعده في المباراة النهائية، منتظرًا التعرف على منافسه القادم في طريقه نحو التتويج بلقب كأس ليبيا.