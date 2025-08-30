الأهلي طرابلس يحسم صفقة عزو المريمي ويخطفه من أمام الاتحاد

في خطوة مفاجئة، أعلن نادي الأهلي طرابلس عن تعاقده مع اللاعب الشاب عزو المريمي في صفقة قوية، بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدي الاتحاد الذي كان قريباً من ضم اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.

ويُعتبر المريمي من أبرز المواهب الشابة في كرة القدم الليبية خلال الفترة الأخيرة، حيث أثار إعجاب الجميع بأدائه المميز في الموسم الماضي، مما جعله هدفاً للعديد من الأندية المحلية. وعلى الرغم من التنافس الكبير، نجح الأهلي طرابلس في حسم المفاوضات لصالحه بفضل لقاءات مكثفة مع اللاعب، ما جعله يقرر الانضمام إلى صفوف “الزعيم”.

وأكدت إدارة الأهلي طرابلس أن التعاقد مع المريمي يأتي ضمن استراتيجيتها لدعم صفوف الفريق بعناصر شابة وطموحة، تسعى لصنع الفارق في الموسم المقبل، خاصة مع الاستحقاقات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق.

وقد لاقى التحاق المريمي بالأهلي طرابلس تفاعلاً كبيراً من جماهير النادي التي عبرت عن فرحتها بهذه الصفقة، معتبرة إياها ضربة قوية للاتحاد، ورسالة واضحة بأن الأهلي يسعى للهيمنة على سوق الانتقالات.

من جهة أخرى، اعتبرت بعض الأصوات أن خسارة الاتحاد لصفقة المريمي ستزيد من سخونة المنافسة بين الفريقين، خاصة في ظل المواجهات المباشرة التي دائماً ما تكون محط اهتمام الجمهور.

وبهذا التعاقد، يواصل الأهلي طرابلس تعزيز تشكيلته بلاعبين قادرين على تقديم الإضافة للفريق، في خطوة تعكس رغبة النادي في الحفاظ على لقبه في الموسم المقبل والمنافسة على الألقاب المحلية والدولية.