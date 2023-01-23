الأهلي طرابلس يخطف الغول النيجيري «إيبوكا» من نادي الزمالك

أعلن نادي الأهلي طرابلس، أمس السبت، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب النيجيري جون إيبوكا، مهاجم سيراميكا كليوباترا.

وقال النادي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنّ الصفقة الثانية استطاع النادي من خطف الغول النيجيري جون إيبوكا من أكبر الأندية المصرية.

وارتبط اسم إيبوكا بالرحيل للزمالك في يناير الجاري، لكن المفاوضات تعثرت في الساعات القليلة الماضية، بينما انضم إيبوكا مطلع الموسم الحالي إلى سيراميكا كليوباترا، قادما من إنبي.

ودخل الزمالك في مفاوضات مكثفة لضم اللاعب النيجيري في الانتقالات الشتوية، قبل رحيله بشكل رسمي إلى الدوري الليبي.