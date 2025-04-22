الأهلي طرابلس يستنكر حادثة دهس مشجعيه

أعلن نادي الأهلي طرابلس عن إدانته واستنكاره بشدة للحادث الذي تعرض له بعض جماهيره أثناء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بملعب طرابلس الدولي مع نادي السويحلي، حيث تعرض عدد من المشجعين لإطلاق الرصاص والدهس من قبل إحدى سيارات جهاز الدعم المركزي التابع لوزارة الداخلية، بحسب ما جاء في بيان للنادي.

وقال نادي الأهلي طرابلس في بيانه، إن هذا الفعل غير المقبول يُعد انتهاكا صارخا لسلامة المشجعين وحقهم في التواجد الآمن في المنافسات الرياضية، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه.

وطالب النادي من وزير الداخلية بفتح تحقيق عاجل وشفاف للوقوف على ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وتورطه في هذه الأفعال التي تتعارض مع أبسط ضمانات الأمن والسلامة.

كما طالب الأهلي طرابلس من الجهات المعنية وفي مقدمتها النائب العام باتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الأحداث، وتوفير الحماية اللازمة للجماهير في المناسبات الرياضية.

وشهدت مباراة الأهلي طرابلس والسويحلي، التي أُقيمت على أرضية ملعب طرابلس الدولي، حادثة مؤسفة هزّت الشارع الرياضي وأثارت موجة من الغضب والاستنكار، بعد أن تعرّض أحد مشجعي نادي الأهلي طرابلس لحادث دهس من قبل إحدى مركبات الأمن المكلفة بتأمين الملعب وتنظيم دخول الجماهير.

ووفقًا لشهادات بعض الحاضرين، فإن المشجعين كان وسط تدافع جماهيري خارج أسوار الملعب، في محاولة للدخول ومؤازرة فريقه، قبل أن تتقدم إحدى المركبات الأمنية بسرعة غير مبررة داخل محيط تواجد المشجعين، ما أدى إلى دهسه وإصابته بإصابات وُصفت بالبليغة.

الحادثة التي وُثقت بمقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت صدمة كبيرة لدى جماهير الأهلي والمجتمع الرياضي عمومًا، واعتبرها كثيرون دليلاً على حالة الفوضى وسوء التنظيم التي باتت ترافق المباريات الكبرى، إلى جانب استخدام مفرط وغير مبرر للقوة في التعامل مع الجمهور.

وطالب عدد من النشطاء والإعلاميين بفتح تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف، مؤكدين أن تأمين المباريات لا يعني تعريض أرواح المشجعين للخطر، بل حمايتهم وضمان سلامتهم أولاً وأخيرًا.