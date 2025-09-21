الأهلي طرابلس يصنع التاريخ في كأس العالم لكرة السلة ويحقق برونزية تاريخية للعرب وأفريقيا

سجّل فريق الأهلي طرابلس الليبي إنجازًا غير مسبوق في تاريخ كرة السلة الليبية والعربية والإفريقية، بعد فوزه على نادي فلامنغو البرازيلي بنتيجة 91 – 82 في مباراة تحديد المركز الثالث ضمن بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة (إنتركونتيننتال)، ليحصد بذلك الميدالية البرونزية ويصبح أول نادٍ عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز العالمي.

دخل الأهلي طرابلس المباراة بإصرار كبير، متقدمًا في الربع الأول بنتيجة 26 – 22، وحافظ على توازنه في الشوط الأول رغم محاولات فلامنغو للعودة. وفي الربع الثالث، زادت وتيرة الضغط من الفريق البرازيلي، لكن لاعبي الأهلي أظهروا روحًا قتالية عالية، ليحسموا اللقاء في الربع الأخير بتألق في الرميات الثلاثية وصلابة دفاعية مميزة.

ويعد هذا الانتصار تتويجًا لمسيرة متميزة للفريق، الذي نجح أيضًا في تخطي بطل آسيا، أوتسونوميا بريكس الياباني، خلال مشواره في البطولة، مما عزز من مكانته بين كبار أندية العالم.

ردود فعل واسعة

لقي هذا الإنجاز أصداءً واسعة داخل ليبيا وخارجها، حيث احتفلت الجماهير الليبية بالفوز الذي تجاوز حدود الرياضة، واعتُبر مؤشرًا على دخول كرة السلة الليبية والعربية مرحلة جديدة من التميز والمنافسة الدولية. وأشاد خبراء اللعبة بالأداء المميز للفريق الليبي من الناحية الفنية والذهنية، معتبرين أن هذا الإنجاز قد يشكّل نقطة تحول لرياضة كرة السلة في المنطقة.

الأهلي طرابلس لم يحقق مجرد فوز، بل كتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة، مؤكدًا أن العزيمة والتخطيط يمكن أن تضع الفرق العربية والإفريقية في مصاف الكبار عالميًا.