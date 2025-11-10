«الأهلي طرابلس» يطير من المطار إلى نهائي كأس ليبيا

في أجواء درامية لم تشهد مثلها الملاعب الليبية منذ سنوات، كتب الأهلي طرابلس فصلاً جديدًا في تاريخه الكروي، بعدما انتقل من حالة الجدل والشك إلى تحقيق التأهل إلى نهائي كأس ليبيا على حساب غريمه التقليدي الاتحاد، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على أرضية ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي.

من المطار إلى الملعب مباشرة

الحدث كان استثنائيًا بكل المقاييس، إذ وصلت بعثة الأهلي طرابلس إلى بنغازي قبل ساعات قليلة فقط من انطلاق اللقاء، بعد جدل طويل حول مكان وموعد إقامة نصف النهائي، ومطالب الأندية بوجود تحكيم أجنبي وتقنية الفيديو (VAR).

ورغم قصر فترة التحضير، دخل أبناء المدرب جمال بن شامية المباراة بثقة عالية وروح قتالية كبيرة، مؤكدين أن الأهلي لا يعرف سوى لغة الميدان.

مباراة مغلقة وحسم بالترجيح

المباراة جاءت متكافئة في أغلب فتراتها، حيث تبادل الفريقان السيطرة وسط حذر دفاعي واضح، وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي 0-0.

وفي ركلات الترجيح، ابتسمت الكرة للأهلي طرابلس الذي تفوق بنتيجة 3-2، بفضل تألق حارسه الذي تصدى لركلتين حاسمتين، فيما نجح كل من محمد المنير وعبدالعزيز الصويعي وكريستوفر مابولولو في التسجيل.

الاتحاد يودّع بمرارة

فريق الاتحاد قدّم أداءً متوازنًا وكان قريبًا من التسجيل في أكثر من مناسبة، إلا أن غياب التركيز في اللمسة الأخيرة وتألق دفاع الأهلي حرما الفريق من الوصول إلى النهائي.

ورغم الخروج، حظي الاتحاد بإشادة جماهيره التي رافقته إلى الملعب، بعدما خاض اللقاء وسط ظروف تنظيمية معقدة وتأجيلات أربكت التحضيرات.

الأهلي يضرب موعدًا في النهائي

بهذا الفوز، حجز الأهلي طرابلس أول بطاقات نهائي كأس ليبيا، وينتظر الفائز من مواجهة الأخضر والأهلي بنغازي المقررة يوم الثلاثاء في مدينة مصراتة.

وسيكون النهائي المرتقب مناسبة لتأكيد عودة الأهلي إلى الواجهة محليًا بعد موسم شهد الكثير من التحديات والتقلبات.

من الفوضى إلى المجد

رحلة الأهلي في هذا الدور لم تكن سهلة، بل بدأت وسط فوضى تنظيمية وضغوط جماهيرية كبيرة، إلا أن الفريق اختار أن يردّ في الميدان لا بالبيانات، فطوى الجدل وحوّله إلى إنجاز.

وكأن لسان حال الأهلي يقول: من المطار إلى النهائي.. هذا هو الأهلي الذي لا يعرف المستحيل.