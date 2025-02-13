الأهلي طرابلس يظفر بخدمات «بلقاسمي»

حصرياً.. نجح الأهلي طرابلس في الظفر بخدمات المهاجم الجزائري إسماعيل بلقاسمي قادماً من اتحاد العاصمة الجزائري.

وعلمت مصادر “عين ليبيا” أن المفاوضات كانت سريعة بين الطرفين وفور تلقيه عرضًا رسميًا من نادي الأهلي الطرابلسي، وافق مهاجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري، إسماعيل بلقاسمي على خوض تجربة جديدة خارج البلاد، حيث سينضم إلى صفوف فريق الأهلي طرابلس مقابل 450 ألف دولار أمريكي.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا، والذي يعد من أبرز الأجنحة الهجومية خلال الموسم الماضي حيث كان هداف الفريق، بالإضافة إلى كونه هداف الدوري الجزائري، وحقق لقب هداف دوري كأس الكونفدرالية الإفريقية ويتصدر حالياً قائمة الهدافين برصيد 5 اهداف في الدوري المحلي.