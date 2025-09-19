الأهلي طرابلس يعود بتعادل ثمين من لومي أمام دادجي البنيني

استهل فريق الأهلي طرابلس مشواره في دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بتعادل سلبي خارج قواعده أمام مضيفه دادجي البنيني، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب كيغي بعاصمة توغو لومي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من المسابقة القارية.

شوط أول متوازن

دخل الأهلي طرابلس اللقاء بحذر، معتمداً على الاستحواذ وتهدئة الرتم أمام خصم مجهول نسبياً، فيما حاول الفريق البنيني استغلال عاملي الأرض والطقس لإرباك ممثل ليبيا. ورغم بعض المناوشات الهجومية من الطرفين، إلا أن الخطورة الحقيقية غابت عن المرميين في أغلب فترات الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي.

الأهلي يقترب من التسجيل في اللحظات الأخيرة

في الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي طرابلس، وبدأ في فرض أسلوبه الهجومي عبر تحركات حمدو الهوني ورفاقه، بينما اعتمد دادجي على المرتدات السريعة. وكاد الأهلي أن يخطف الفوز قبل النهاية بأربع دقائق، حين سدد الهوني كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة، لتضيع أبرز فرص اللقاء وينتهي بالتعادل السلبي (0-0).

نتيجة إيجابية نسبياً

ورغم أن النتيجة لم تشهد أهدافاً، إلا أن العودة بتعادل من خارج الديار تعتبر نتيجة إيجابية نسبياً للأهلي طرابلس، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب بطرابلس من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي.

الحسم في طرابلس

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين في العاصمة الليبية طرابلس خلال الفترة ما بين 26 و28 سبتمبر الجاري، وسط وسط غياب جماهيري على أمل لتجاوز هذه العقبة الأولى في طريقه الإفريقي.

تطلعات الجماهير

تأمل جماهير الأهلي طرابلس أن يتمكن فريقها من استثمار خبرته القارية الكبيرة وعاملي الأرض والجمهور لتحقيق الانتصار في لقاء العودة، ومواصلة المشوار في البطولة الأغلى إفريقياً، خاصة وأن الفريق يضم عناصر قادرة على صناعة الفارق متى ما حضرت الفعالية الهجومية.

بهذا التعادل، يبقى الأهلي طرابلس على أعتاب التأهل، شريطة استغلال مباراة الإياب لتحقيق الانتصار، في رحلة البحث عن إنجاز قاري يليق بتاريخ الكرة الليبية.