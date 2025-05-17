الأهلي طرابلس يفتتح مشواره في بطولة «البال» بفوز ثمين

حقق ممثل ليبيا، نادي الأهلي طرابلس، بداية قوية في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة (البال) بعد أن تغلب على نظيره إم بي بي الجنوب إفريقي بنتيجة 87-77، في افتتاح مبارياته ضمن منافسات البطولة القارية.

وجاء هذا الفوز ليؤكد جاهزية الأهلي طرابلس للمنافسة على أعلى المستويات، حيث قدم اللاعبون أداءً مميزًا على مدار الأرباع الأربعة، بقيادة الجهاز الفني الذي أدار اللقاء بذكاء وتكتيك عالٍ، وتمكن الفريق الليبي من فرض سيطرته على مجريات المباراة من خلال الهجمات المنظمة والدفاع الصلب، إضافة إلى تألق عدد من نجوم الفريق في التسديد من خارج القوس.

هذا الانتصار يمنح الأهلي طرابلس دفعة معنوية كبيرة في بداية مشواره، ويضعه في موقع جيد للتأهل إلى الأدوار المقبلة من البطولة. ويعد هذا الفوز إنجازًا مهمًا لكرة السلة الليبية، حيث يعكس تطور مستوى اللعبة محليًا وقدرتها على مقارعة كبار القارة.

مواجهة مرتقبة أمام نيروبي ثاندر

ويستعد الأهلي طرابلس لخوض ثاني مبارياته في البطولة، حيث يلتقي غدًا الأحد 18 مايو مع فريق نيروبي ثاندر ، في إطار منافسات مجموعة النيل المقامة في العاصمة الرواندية كيغالي.

المباراة ستنطلق عند الساعة 2:30 مساءً بتوقيت ليبيا، وسيتم نقلها عبر قناة المسار، بصوت المعلق الرياضي المميز علي العبار، في انتظار تقديم عرض قوي جديد يطمئن جماهير النادي ويعزز حظوظه في التأهل.

جماهير كرة السلة الليبية تترقب هذه المواجهة الهامة، أملاً في استمرار التألق وتحقيق انتصار ثانٍ يعزز مكانة الأهلي طرابلس في سجل البطولة، ويؤكد أن ممثل ليبيا قادر على صناعة الفارق في المحافل القارية.