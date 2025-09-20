«الأهلي طرابلس» يكتب التاريخ.. أول انتصار للزعيم بكأس الأندية لكرة السلة

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، خطّ فريق الأهلي طرابلس الليبي اسمه بأحرف من ذهب في سجل الرياضة العربية والإفريقية، بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا ومستحقًا على فريق أوتسونوميا بريكس اليابانىي بنتيجة 87-78، ضمن منافسات كأس العالم للأندية لكرة السلة (FIBA Intercontinental Cup) المقامة في سنغافورة.

هذا الانتصار لم يكن مجرد فوز عادي، بل محطة فارقة تعكس تطور كرة السلة الليبية والعربية، حيث أصبح الأهلي طرابلس أول نادٍ عربي يحقق انتصارًا في البطولة العالمية، مؤكّدًا أن التمثيل لم يكن شرفيًا فحسب، بل منافسة حقيقية أمام عمالقة اللعبة.

مجريات المباراة

دخل الأهلي طرابلس اللقاء بقوة، ونجح في فرض أسلوبه منذ الربع الأول الذي أنهه متفوقًا 21-14، مستفيدًا من التركيز الدفاعي والسرعة في التحول الهجومي. وفي الربع الثاني واصل الفريق تألقه الهجومي، موسّعًا الفارق إلى 48-39 مع نهاية الشوط الأول.

رغم عودة الفريق الياباني في الربع الثالث وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط، إلا أن لاعبي الأهلي أظهروا شخصية البطل، فاستعادوا زمام المبادرة في الربع الرابع وحسموا اللقاء بفارق تسع نقاط، وسط تألق جماعي وروح قتالية عالية.

صدى عالمي وإشادة واسعة

أثار الانتصار أصداءً واسعة في الأوساط الرياضية، حيث أشادت وسائل الإعلام والاتحاد الدولي لكرة السلة بالأداء البطولي للأهلي طرابلس، معتبرين أن الفريق مثّل إفريقيا والعرب خير تمثيل، وقدّم صورة مشرّفة عن تطور اللعبة خارج القارات التقليدية للكرة البرتقالية.

فخر ليبيا وإفريقيا

لم يكن الفوز مجرد إنجاز رياضي، بل لحظة وطنية تاريخية رفعت علم ليبيا عاليًا في محفل عالمي، وأدخلت الفرحة إلى قلوب الجماهير الرياضية الليبية التي تابعت بفخر مسيرة فريقها. كما اعتُبر هذا الفوز إنجازًا قاريًا يُضاف إلى سجل إفريقيا في اللعبة، ويمنح الأمل بمزيد من النجاحات مستقبلاً.

بهذا الإنجاز، يفتح الأهلي طرابلس صفحة جديدة لكرة السلة الليبية، مثبتًا أن الطموح والعمل الجاد قادران على صناعة المعجزات، وأن الفرق العربية يمكن أن تكون رقمًا صعبًا على الساحة العالمية، ويترقب الزعيم لقاءه يوم الغد لتحديد المركز الثالث وحصد البرونزية العالمية.