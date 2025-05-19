الأهلي طرابلس يكتب التاريخ في BAL ويحقق فوزاً كاسحاً على نيروبي سيتي ثاندر

واصل فريق الأهلي طرابلس لكرة السلة تألقه اللافت في بطولة دوري أفريقيا لكرة السلة (BAL)، محققاً فوزه الثاني على التوالي، وهذه المرة على حساب فريق نيروبي سيتي ثاندر الكيني، بنتيجة ساحقة بلغت 115-87، في مباراة أُقيمت ضمن منافسات دور المجموعات.

ولم يكن الفوز مجرد تفوق بالنقاط؛ بل كتب الأهلي طرابلس اسمه بأحرف من ذهب في سجلات البطولة، بعدما أصبح أول فريق في تاريخ BAL يسجل 115 نقطة في مباراة واحدة، في إنجاز غير مسبوق يؤكد علو كعب ممثل ليبيا في هذه البطولة القارية.

تميز جماعي وأداء فردي استثنائي

قدّم الفريق الليبي أداءً جماعياً متناغماً، عزّزه تألق لافت من لاعبيه المحليين والمحترفين، خاصة المحترف الأمريكي ديون تومسون، الذي نال جائزة أفضل لاعب في المباراة عن جدارة، بعدما سجل أرقاماً مذهلة تمثلت في:

21 نقطة

14 متابعة (Double-Double)

7 تمريرات حاسمة

3 سرقات للكرة

4 اعتراضات

دون أي فقدان للكرة خلال اللقاء

بمعدل كفاءة بلغ 43 خلال 30 دقيقة فقط على أرض الملعب

كما واصل الأمريكي جالين آدامز تألقه هو الآخر، مسجلاً 26 نقطة، مع 8 متابعات، و3 تمريرات حاسمة، و3 سرقات، بمعدل كفاءة بلغ 32.

ولم يتأخر نجم المنتخب الليبي محمد الساعدي عن قائمة المتألقين، حيث سجل 20 نقطة، وأضاف 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، مع سرقة واحدة، ومعدل كفاءة بلغ 25.

أما اللاعب السنغالي بواسيه، فقد فرض نفسه كأحد أبرز عناصر اللقاء، بتسجيله 30 نقطة، إلى جانب 4 متابعات و3 سرقات، بمعدل كفاءة بلغ 23.

فوز يعكس تطور السلة الليبية

يمثل هذا الفوز خطوة كبيرة للأهلي طرابلس، ليس فقط على طريق التأهل إلى المراحل المتقدمة، بل أيضاً كدليل ملموس على تطور كرة السلة الليبية، وقدرتها على المنافسة القارية حين يتوفر التخطيط والدعم والروح القتالية التي أظهرها الفريق الليبي في هذه المواجهة.

ويؤكد الأهلي طرابلس من خلال أدائه أنه لا يشارك لمجرد التمثيل المشرف، بل يسعى بجدية لإثبات أن للأندية الليبية مكاناً بين كبار القارة.

تهنئة مستحقة

ألف مبروك للأهلي طرابلس هذا الإنجاز الرائع، ولكرة السلة الليبية هذا الحضور المشرف، الذي يؤسس لمستقبل واعد في البطولات الإقليمية والقارية.

ومع استمرار الأداء بهذا المستوى، فإن سقف التطلعات بات أعلى من أي وقت مضى، والطموحات مشروعة نحو بلوغ الأدوار النهائية، وربما أكثر.