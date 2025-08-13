«الأهلي طرابلس» يكتب فصلاً جديداً في المجد الكروي الليبي

حسم نادي الأهلي طرابلس لقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم «دورينا» لموسم 2024-2025، بعد فوزه على الهلال بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب «شيتا دي ميدا» بمدينة ميلانو الإيطالية، في ختام نسخة استثنائية من المسابقة.

وافتتح المدافع الرواندي مانزي التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة، مستغلًا كرة ثابتة وضعها في الشباك، قبل أن يضيف قائد الفريق حمدو الهوني الهدف الثاني في الدقيقة 83، ليؤكد تفوق فريقه ويقود الأهلي للتتويج باللقب الرابع عشر في تاريخه.

وأدار المباراة طاقم تحكيم إيطالي بقيادة الدولي دانييلي دوفيري، وسط أجواء جماهيرية حماسية حضرت من ليبيا ودول أوروبية لدعم الفريقين.

ونسخة هذا الموسم، وهي رقم «51» في تاريخ الدوري الليبي الممتاز، امتدت لفترة استثنائية مليئة بالتحديات، حيث واجهت البطولة عراقيل وتأجيلات لأسباب إدارية ومالية.

وأُجلت مباراة الحسم النهائية إلى موعدها الحالي بعد استكمال إجراءات إدخال تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» وتسديد رسومها، ما أتاح تطبيقها في اللقاء الختامي لأول مرة في تاريخ المسابقة.

وبهذا الإنجاز، يواصل الأهلي طرابلس تعزيز مكانته كأحد أقطاب الكرة الليبية، ويؤكد قدرته على المنافسة وتحقيق البطولات رغم الظروف الاستثنائية التي أحاطت بالموسم.

وقدّم وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، التهنئة إلى نادي الأهلي طرابلس، إدارة وجماهير، بمناسبة فوزه بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2024-2025.

وأعرب الجويفي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي وصفه بالمستحق، متمنيًا للنادي دوام التوفيق والنجاح في المنافسات المحلية والقارية، كما وجّه رسالة دعم لبقية الأندية المشاركة، متمنيًا لها حظًا أوفر في المواسم المقبلة.