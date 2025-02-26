«الأهلي طرابلس» يلعب جولته القادمة بدون حضور جماهيره!

أعلنت لجنة المسابقات عن حزمة من العقوبات المفروضة على الأندية المشاركة في بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدن، وكان من بين تلك الأندية “الأهلي طرابلس” بالإضافة إلى “نادي المدينة والوطن” والتي تتعلق بعقوبة المشجعين وذلك بسبب الشغب الجماهيري.

ونصت المادة “04” من القرار 54 الخاص بلجنة المسابقات: “يعاقب نادي “الأهلي طرابلس” بغرامة مالية قدرها “3000” دينار، وإقامة مباراة فريقه القادمة بدون حضور جماهيره؛ وذلك طبقاً لنص المادة ” 72 ” لفقرتي ( 2-4 ) من لائحة الجزاءات ، وهي ذات العقوبة المقررة على ناديي المدينة والظهرة”.

وسُلطت هذه العقوبة من لجنة المسابقات على “جماهير النادي “الأهلي والمدينة” بعد الشغب الكبير التي دار بينهم والتي تسبب بتوقف المباراة لفترة وذلك خلال المباراة التي جمعتهم مساء الأحد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي”.