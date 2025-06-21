الأهلي طرابلس ينفي ادعاءات التحريض.. ومدير الإعلام يوضح الحقائق بشأن «البدري»

نفى مدير إدارة الإعلام بالنادي الأهلي طرابلس عماد العلام، في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، صحة الأنباء المتداولة بشأن قيام المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الكابتن حسام البدري، بتحريض دكة بدلاء الفريق على دخول أرضية الملعب عقب تسجيل الفريق الخصم هدفًا في لقاء الديربي الذي لم يستكمل.

وأكد المسؤول الإعلامي بالنادي أن “ما تم تداوله في بعض الصفحات والمواقع هو محض إشاعات لا تمت للحقيقة بصلة”، موضحًا أن الطاقم الفني التزم بروح رياضية عالية طيلة أطوار المباراة وحتى بعد توقفها، رغم الأجواء المشحونة والقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

وقال: “ننفي جملة وتفصيلاً هذه الشائعات المنتشرة، ونرفض محاولات التشويش على عمل الجهاز الفني الذي يواصل قيادة الفريق بثبات نحو أهدافه، وما نُشر من اتهامات هو جزء من حملات مشبوهة تهدف إلى زعزعة الاستقرار الفني داخل النادي وذلك بعد النتائج الإيجابية للفريق وتصدره مجموعته وتأهل لسداسي التتويج باللقب كأول الفرق وقبل جولتين من النهاية”.

وأضاف: “الكابتن حسام البدري معروف بأخلاقه وسيرته المهنية الطويلة ويحظى باحترام الجماهير الليبية بصفة عامة وجماهير النادي الأهلي بصفة خاصة، ولن ننجر وراء محاولات استغلال مقاطع مجتزأة أو مشاهد لا تمت للحقيقة بصل وذلك للنيل من صورته أو صورة الأهلي ، وحيث بالرغم من الظروف الصعبة المحيطة بالنادي الأهلي رفض المدير الفني المصري التخلي عن مهامه بالفريق وقرر الاستمرارية في عمله المكلف حتى نهاية الموسم”.

وأكد العلام “أن هذه الشائعات المتداولة هي محاولة للتغطية عن ما قام به لاعب الخصم بمباراة الديربي من حركات استفزازية، لا تمت للأخلاق ولا الأعراف بصلة، وشدد على أن البدري كان متزنا في تصرفاته وتحمل جميع الاستفزازات الممنهجة ضد مدربه والاعتداءات المتكررة في حق لاعبيه”.

ويأتي هذا النفي الرسمي في ظل الأنباء التي تداولاتها مؤخرا وسائل إعلام محلية ومصرية رافقت المباراة الأخيرة، والتي شابتها أحداث مثيرة للجدل داخل الملعب، ما دفع بعض الأطراف إلى نشر فيديو للمدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري من على دكة البدلاء وتم نفيها على أنها لا أساس لها من الصحة، وهي بهدف إثارة الجدل بشأن الأحداث الأخيرة بالديربي بحجة تحريض مدرب الأهلي طرابلس على إيقاف المباراة.

يُذكر أن إدارة النادي الأهلي طرابلس أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بالروح الرياضية ورفضها لأي تصرف خارج إطار المنافسة الشريفة، مع احتفاظها بحقها القانوني في متابعة من يروّج لمعلومات كاذبة تسيء للنادي وقيادته الفنية.