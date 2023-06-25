الأهلي طرابلس يواجه النصر الليلة في مباريات سداسي الدوري الممتاز

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب المنستير، حيث يواجه فريق الأهلي طرابلس فريق النصر الساعة الـ22:00 ليلافي ثالث مباريات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الممتاز.

وستحظى مواجهة الأهلي طرابلس والنصر باهتمام كبير، حيث تعتبر المباراة مفتاحا مهما للفريقين للتواجد في مقدمة تدريب فرق السداسي.

واستعد المدرب التونسي لفريق الأهلي طرابلس طارق جراية للمواجهة بتدريبات مكثفة سعيا لتحقيق أول ثلاث نقاط ستكون مهمة في مرحلة السداسي.

وبحث مدرب فريق النصر الصربي زوران ميلينكوفيتش في التدريبات السابقة عن إبعاد اللاعبين عن كل الضغوطات بأمل الوصول إلى أعلى درجة من الجاهزية قبل مواجهة الأهلي طرابلس يوم غد بملعب مصطفى جنات بالمنستير.