«الأهلي طرابلس» يواصل الصدارة في «الدوري الممتاز»

شهدت مرحلة إياب “الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم”، تطورات مثيرة في المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث واصل “الأهلي طرابلس” صدارة المجموعة الرابعة بعد تعادله السلبي مع فريق “الوطن” في الخمس، ليصل إلى 36 نقطة”.

وبحسب وكالة “وال”، “في نفس المجموعة، تعادل فريق “أبي الأشهر” مع “الاتحاد المصراتي” 1-1، ليظل الأخير في المركز الثالث برصيد 22 نقطة، أما في المجموعة الثالثة، فقد عزز فريق “الأولمبي” صدارته بعد فوزه على “المجد” 3-2 ليصل إلى 37 نقطة، بينما بقي “المجد” في المركز السادس برصيد 17 نقطة”.