الأهلي طرابلس يُجدد الثقة في حسام البدري وهادي خشبة لموسم إضافي

أعلن نادي الأهلي طرابلس عن تجديد تعاقده مع المدير الفني المصري حسام البدري والمدير الرياضي الهادي خشبة لموسم آخر، في خطوة تعكس رغبة الإدارة في الحفاظ على استقرار الفريق الفني والإداري بعد موسم ناجح تُوج خلاله الفريق بالبطولة المحلية.

استقرار يقود نحو الطموحات القارية

إدارة الأهلي اعتبرت أن الاستقرار هو السلاح الأهم قبل دخول غمار بطولة دوري أبطال إفريقيا منتصف سبتمبر المقبل، حيث تنتظر الفريق مواجهات قوية تتطلب جاهزية عالية وانسجامًا داخل المجموعة. ويُعرف حسام البدري بلقب “عراب البطولات” بعد خبراته الطويلة في الملاعب الإفريقية مع الأهلي المصري، بينما يواصل الهادي خشبة دوره المحوري في ضبط الجوانب الإدارية والفنية.

تجديد عقود الركائز الأساسية

ضمن التحركات ذاتها، أعلن الأهلي طرابلس عن تجديد عقود عدد من أبرز لاعبيه للحفاظ على القوام الأساسي الذي حقق النجاح الموسم الماضي، ومن أبرز الأسماء التي جددت عقودها: حمدو الهوني ، مؤيد اللافي، سند الورفلي،محمد الصويعي.

هذه الخطوة جاءت لضمان استمرارية التشكيلة الأساسية وتفادي أي ارتباك قد يعيق التحضيرات للاستحقاق القاري.

نشاط مكثف في سوق الانتقالات

إلى جانب ملف التجديدات، يواصل الأهلي طرابلس تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، حيث يسعى النادي لحسم صفقات جديدة بطلب مباشر من حسام البدري، من أجل تعزيز بعض المراكز وتقوية دكة البدلاء استعدادًا للموسم الطويل والمنافسة الإفريقية المرتقبة.

رسالة واضحة للجماهير

بهذه القرارات، يبعث الأهلي طرابلس برسالة واضحة إلى جماهيره مفادها أن النادي لا يكتفي بما تحقق محليًا، بل يطمح للتألق قارياً. ويأمل أنصار “الزعيم” أن يقود الاستقرار الفني والتجديد لنجوم الفريق إلى مشوار مميز في دوري أبطال إفريقيا، يعيد النادي إلى الواجهة القارية ويعزز مكانته كأحد أبرز أندية المنطقة.

وبذلك، يخطو الأهلي طرابلس بخطوات واثقة نحو موسم جديد، جامعًا بين الاستقرار الإداري، الحفاظ على الركائز الأساسية، والتحرك المدروس في الميركاتو، في مشهد يعكس جدية المشروع الكروي للنادي خلال المرحلة المقبلة.