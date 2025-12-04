الأهلي طرابلس يُحقق البطولة الثامنة من كأس ليبيا وينفرد بعرش صدارة أبطال الكأس

كتب الأهلي طرابلس فصلًا جديدًا في تاريخه الكروي بعد أن توّج مساء اليوم بلقب كأس ليبيا للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه المستحق على الأهلي بنغازي بثلاثية نظيفة، في نهائي احتضنه استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري ليبي كبير.

ثلاثية نظيفة، أداء واثق من البداية حتى صافرة الختام.

دخل الأهلي طرابلس المباراة بقوة وضغط مبكر، ليترجم تفوقه بهدف أول حمل توقيع عزو المريمي الذي ارتقى عاليًا فوق الجميع، قبل أن ترتطم كرته بالرأس في القائم وتستقر داخل الشباك، معلنًا بداية الأفراح الخضراء.

ولم تمر سوى دقائق حتى ضاعف الأهلي النتيجة عبر عمران سالم الذي استغل تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء، ليسددها بثبات ويمنح فريقه أفضلية مريحة أمام منافسه.

وفي الشوط الثاني، حسم النجم مابولولو المواجهة تمامًا بتسجيله الهدف الثالث، بعد جملة هجومية منظمة وضعته في مواجهة المرمى، ليطلق رصاصة الرحمة ويقود فريقه لاحتفال مبكر داخل المدرجات.

لقب ثامن، وانفراد بعرش البطولة

بهذا الفوز الكبير، رفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 8 ألقاب في كأس ليبيا، لينفرد رسميًا بصدارة سجل أبطال الكأس ويؤكد هيمنته التاريخية على المسابقة.

اللاعبون أهدوا اللقب إلى جماهيرهم الوفية التي رافقت الفريق في القاهرة، واحتفلت حتى آخر لحظة مرددة أهازيج الانتصار وذكرى موسم سيُحفر في ذاكرة النادي.

انتصار يتجاوز حدود الملعب

هذا التتويج لم يكن مجرد فوز في مباراة نهائية، بل انعكاس لمسار كامل من العمل الفني والإداري، واستجابة مثالية للضغوط الكبيرة التي سبقت اللقاء بعد تأجيله بسبب مشاكل تقنية.

ورغم الظروف، أثبت الأهلي طرابلس أن شخصية البطل تظل ثابتة مهما تغيّرت الملاعب أو ازدادت التحديات.