الأهلي طرابلس يُدين استخدام الرصاص الحي ضد جماهيره

أعرب نادي الأهلي طرابلس عن إدانته الشديدة لاستخدام القوة المفرطة والرصاص الحي ضد جماهير النادي أثناء وبعد المباراة ضد فريق نادي الاتحاد، مشيرا إلى إصابة عدد من المشجعين بجروح متفاوتة.

واستنكر النادي في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، ما وصفه بالسلوك الاستفزازي وغير الرياضي لأحد لاعبي الفريق الخصم، والذي كان الشرارة الأولى لسلسة من الأحداث المؤسفة.

وطالب الأهلي طرابلس بفتح تحقيق عاجل وشامل تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات، ابتداء من التصرف الاستفزازي داخل الملعب ووصولا إلى الاعتداءات المسلحة في محيط النادي.

كما طالب النادي باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق جميع المتورطين، مهما كانت مواقعهم أو صفاتهم وتقديمهم للعدالة، ومحاسبة الاتحاد الليبي لكرة القدم والأجهزة الأمنية على تقصيرهم في ضوابط تأمين المباراة وحماية الجماهير.