الأهلي طرابلس يُكرّم الحكومة الليبية

كرّمت إدارة نادي الأهلي طرابلس، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، ونائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، لمجهوداتهم الحثيثة والجبارة في سبيل دعم النادي في مشاركاته بالمسابقات الدولية.

وجاء التكريم في مدينة بنغازي، بحضور وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المهندس عوض البدري، ووزير الأشغال العامة المهندس نصر شرح البال، ووزير التربية والتعليم جمعة الجديد، وعدد من مسؤولي الحكومة.

وثمنت إدارة نادي الأهلي بطرابلس جهود رئيس الوزراء فتحي باشاغا، ونائب رئيس الوزراء علي القطراني اللذان حالت ظروف ارتباطهم في اجتماعات خارجية دون حضور التكريم.

وكان رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء قد أكدا أنهما في متابعة مستمرة لكافة خطوات الفريق، وحريصان على دعمه بكل ما يحتاجه، مؤكدين أيضاً بأن الحكومة الليبية ستتكفل بكافة مصاريف الفريق من سفر وإقامة وغيرها من الاحتياجات التي ستكون دافعاً للرفع من الروح المعنوية للفريق وعطائه وحافزاً من أجل تقديم أفضل ما لديه، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية.