الأهلي والإتحاد.. الجماهير الليبية تحبس أنفاسها قبيل ساعات من الديربي المنتظر

يلتقي الأهلي طرابلس الليلة في بنغازي غريمه التقليدي الإتحاد، في الديربي المنتظر وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كونفيدرالية».

وتشهد بطولة الكونفيدرالية الإفريقية هذا الموسم مشاركة تاريخية لليبيا، وذلك بتأهل فريقين ليبيين ( لربع نهائي البطولة القارية، وهو ما لم يحدث أبدا في تاريخ المسابقة بنظامها الحديث.

وتشتعل مواقع التواصل الإجتماعي قبيل ساعات من موعد المباراة المنتظرة، بالتحليلات المتوقعة لحدث الليلة، في حين تقوم جماهير الفريقان باستعراض ذكريات الديربيات السابقة، مع حبس أنفاس الجميع بمن يفوز الليلة.

وقال الأنجولي أمادو فلافيو نجم الأهلي المصري السابق، إن مباراة الديربي الليبي الذي يجمع بين الاتحاد والأهلي طرابلس سيكون أقوى مواجهات ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واختار الاتحاد الأفريقي، طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود معروف، لإدارة مباراة الذهاب بين الاتحاد والأهلي طرابلس، إلى جانب محمود أبوالرجال مساعداً أول وأحمد حسام طه مساعداً ثانياً وأمين عمر حكماً رابعاً.

ومن المقرر أن تشهد المباراة استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في ليبيا، بإدارة حكم مساعد فيديو المصري محمد البنا، وحكم فار مساعد المغربي زكريا برانس، في مباراة الذهاب، وفي الإياب حكم مساعد فيديو الجزائري مهدي عبيد، وحكم فار مساعد الموريتاني دحان بيدا.

وكانت 8 فرق قد تأهلت إلى دور ربع النهائي جاءت كالآتي: «الأهلي طرابلس والاتحاد وبيراميدز وأورلاندو بيراتس ومازيمبي والمصري ونهضة بركان وسيمبا».