الأهلي يدين الاعتداءات في مباراة السويحلي ويطالب باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسببين

في مشهد مؤسف في ملاعبنا الليبية يُناقض كل القيم الرياضية، تعرضت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعتداءات غير مبررة بمدينة مصراتة، عقب لقائه أمام فريق السويحلي ضمن منافسات الجولة الثانية من إياب سداسي التتويج، مساء الثلاثاء 10 يونيو 2025.

وبحسب بيان رسمي صادر عن إدارة النادي، فقد قام بعض المشجعين المتعصبين، في تصرف وصفه البيان بـ”غير المسؤول”، بالاعتداء على لاعبي الفريق وأفراد الطاقم الفني والإداري أمام مقر الإقامة، في لحظات أعقبت صافرة نهاية المباراة، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من قبل إدارة النادي والجماهير.

وأكد الأهلي أن ما حدث يشكل خرقًا واضحًا لأخلاقيات التنافس الرياضي، وتعديًا خطيرًا على أمن وسلامة الرياضيين، كما أنه يُسيء لصورة كرة القدم الليبية ويهدد مسارها نحو التطوير والاحتراف.

ولم يتأخر رد النادي، حيث تقدم بمذكرة احتجاج رسمية إلى الاتحاد الليبي لكرة القدم، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل في الحادثة، مع ملاحقة المسؤولين عنها قانونيًا، وتشديد إجراءات الأمن والسلامة خلال استضافة الفرق، حفاظًا على سلامة اللاعبين وكافة الطواقم.

وفي ختام بيانه، عبّر الأهلي عن شكره للجهات الأمنية التي سهّلت عودة البعثة إلى طرابلس بسلام، مشددًا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة، التي لا تمت بصلة إلى الرياضة وروحها السامية.

كما سيتم النظر في هذا الاختراق الذي تسبب في دخول الجماهير إلى الملاعب، وإحداث الشغب من قبل لجنة المسابقات الليبية، خصوصًا بعد قرار منع التواجد الجماهيري، والتي من المقرر أن تفرض عقوبة على النادي بغرامات مالية كبيرة بسبب هذا الشغب الذي وقع بملعب مصراتة.