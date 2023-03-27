«الأوسع منذ عقد من الزمن».. وصف البعثة الأممية للاجتماع العسكري في طرابلس

قالت البعثة الأممية إنّ الاجتماع الأمني الذي عقد في طرابلس يهدف إلى متابعة التزام الأطراف المعنية بشأن العمل لتهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات 2023.

البعثة الأممية أوضحت أنّ المبعوث الأممي عبدالله باتيلي دعا جميع القادة في الشرق والغرب الجنوب إلى توطيد دعائم السلام في ليبيا كافة.

وأضافت البعثة الأممية أنّ قادة الوحدات الأمنية والعسكرية سيضطلعون بدورٍ مهمٍ في التوافق حول الترتيبات الأمنية المرافقة للمسار الانتخابي.

وأشارت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى أنّ الاجتماع الذي عقدته الوحدات العسكرية والأمنية في طرابلس هو الأوسع منذ عقد من الزمن، وفقا لتعبيره.