الأوضاع في درنة.. محور اجتماع الرئاسي ومجلس الدولة

عقد النائبان بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، اجتماعا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة.

وأفاد المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، بأن الاجتماع تركز حول الكارثة التي حلت بمدينة درنة، والمناطق المتضررة الأخرى، جراء السيول والفيضانات التي اجتاحتها، وخلفت أعدادا كبيرة من الضحايا، والمفقودين والمصابين.

وأكد المجتمعون تضامنهم التام مع أهلهم بمدينة درنة، وأبناء وطنهم بالشرق الليبي، وشددوا على ضرورة تظافر جهود الجهات الرسمية، والأهلية لتكثيف المساعي المحلية والدولية للمساهمة في التخفيف من وطأة الكارثة، لتجاوز المحنة.

كما رحب المجتمعون بمساعدات الدول الشقيقة والصديقة التي قامت بتسخير إمكانياتها للمساهمة في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا، والبحث عن المفقودين بالتعاون مع فرق إدارة الأزمة في ليبيا، ودعوا المجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات الفنية والتقنية التي تساهم في عمليات البحث والإنقاذ.