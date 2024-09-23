الأوضاع مستقرة إلى حد ما.. بلدية بني وليد تؤكّد لـ«عين ليبيا» وفاة شخص جرّاء السيول

أكد مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد عبد المجيد الجمل، “أن الأوضاع في المدينة الآن مستقرة إلى حد ما، ولا يوجد أمطار حاليا”، مشيرا إلى “وفاة شخص جراء السيول”.

وقال عبد المجيد الجمل في تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”: “المياه غمرت جميع الأودية، والآن كمية الأمطار كبيرة جدا، وارتفاع منسوب المياه بمعظم الجسور داخل مدينة بني وليد”.

وأضاف أن “المياه دخلت معظم الأحياء السكنية في طريق المطار في الحلمة والنورة، كما غمرت المياه معظم المنازل داخل بلدية بن وليد”.

وأردف مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد: “تعمل الآن جميع الأجهزة داخل بلدية بني وليد على شفط المياه من معظم الأحياء السكنية داخل المدينة”، مضيفا: “في ساعات متأخرة من الليل بين طريق ترهونة بن وليد، كان هناك سيارة رفعتها مياه الأودية وتوفى فيها شخص، وتم إخراجه”.

وتابع: “الآن الأوضاع إلى حد ما لا توجد أمطار ولكن الأودية تسيل بشكل كبير جدا، وتحديدا (وادي البلاد)، حيث أن كمية المياه كبيرة جدا داخل الوادي”.