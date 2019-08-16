الأوقاف الفلسطينية تُحذر من «حرب دينية» بسبب الهجمة الإسرائيلية على القدس المُحتلة

حذّرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية،من دفع المنطقة نحو حالة من التوتر تجرّ إلى حرب دينية، بسبب الهجمة الإسرائيلية على القدس.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المُبارك، وطلبت من المصلين المغادرة، وأغلقت البوابات عدة ساعات، قبل أن تعاود فتحها من جديد، بحسب دائرة أوقاف القدس.

وقالت الوزارة في بيان:

إفراغ قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من المصلين والمرابطين مساء الخميس، خطوة استفزازية جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة، ضمن محاولات تثبيت التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد كمقدمة للاستيلاء عليه.

وطالبت وزارة الأوقاف المجتمع الدولي بإيقاف هذه الهجمة التي وصفتها بـ”المسعورة، والتي تدفع بالمنطقة جميعها إلى حالة من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى جرهم لحرب دينية.

هذا واضطر عشرات المصلين لأداء صلاة المغرب، الخميس، عند باب الأسباط، بسب منعهم من الدخول إلى المسجد الأقصى بحسب دائرة أوقاف القدس.

يأتي ذلك في قُتِل شاب فلسطيني وأُصِيب اثنين آخرين برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

من جهتها أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعرض أحد أفرادها للطعن بالبلدة القديمة في القدس، فيما أطلقت عناصرها النار على شابيْن فلسطينييْن، ما أسفر عن إصابتهما.