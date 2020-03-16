الأوقاف الليبية.. تمنع الصلاة في المساجد حتى إشعار آخر

إجراءات احترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا . [انترنت]

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف الليبية، اليوم الإثنين، عن إيقاف شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد، من اليوم وحتى إشعار آخر، بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان: “الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بناءً على ما جاء في تقريرات أهل العلم المشار إليها واستجابة للتوجيهات الواردة في كلمة رئيس المجلس الرئاسي السيد/ فايز السراج -حفظه الله- القائمة على الحرص على المصالح العامة للمسلمين، ودفع الأذى عن عموم أهل بلادنا، فإنها تعلن عزمها على الدعوة إلى إقامة الصلوات في المنازل”.

وأضاف البيان: “إيقاف إقامة شعائر الصلوات الخمس وصلاة الجمعة في المساجد إلى أن يرفع الله البلاء عنا…، وذلك ابتداء من صلاة مغرب يوم الاثنين: 16/03/2020م، وعلى الإمام تنبيه المصلين خلال صلاتي الظهر والعصر من ذات اليوم”.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني في مدينة بنغازي شرقي البلاد، تعليق السفر من وإلى ليبيا اعتبارا من الخميس القادم 19مارس/ آذار، على خليفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا.

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