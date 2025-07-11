«الأولمبياد الليبي للمعلوماتية» يطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لطلبة الشهادة الثانوية

في إطار المرحلة الثانية من الأولمبياد الليبي للمعلوماتية، الذي تنفذه الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية وبرعاية الشركة القابضة للاتصالات، تعلن اللجنة العلمية عن إطلاق برنامج تدريبي مكثف خلال الأسبوع القادم، موجه خصيصاً لطلبة الشهادة الثانوية المستهدفين.

ويهدف البرنامج إلى تعويض الطلبة عن الجلسات التدريبية التي فاتتهم، ومساعدتهم على اللحاق بزملائهم ضمن البرنامج التدريبي الرسمي المعتمد في لغة البرمجة ++C.

ولتسجيل الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، يُطلب التواصل مع المدربين أو المشرفين المكلفين بمجموعتي الشهادة الثانوية عبر تطبيق واتساب، وذلك في موعد أقصاه يوم السبت المقبل الساعة الخامسة مساءً.

ويُشير الإعلان إلى أن البرنامج مخصص فقط للطلبة المترشحين للمرحلة الثانية من الأولمبياد الليبي للمعلوماتية، ولن يُسمح بمشاركة غير المسجلين في هذه المرحلة.

والأولمبياد الليبي للمعلوماتية هو مسابقة وطنية تهدف إلى اكتشاف وتطوير مهارات طلبة المدارس الثانوية في مجال علوم الحاسوب والبرمجة، ويُعد جزءًا من منظومة الأولمبيادات الدولية للمعلوماتية التي تشجع على التميز في هذا المجال على المستوى العالمي.

وتنظم الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية مثل الشركة القابضة للاتصالات هذا الأولمبياد، بهدف تحفيز الشباب الليبي على تعلم البرمجة، التفكير التحليلي، وحل المشكلات التقنية بطريقة مبتكرة ومنهجية.

وتمر المسابقة بعدة مراحل تبدأ بمنافسات على المستوى المحلي، حيث يتأهل الطلبة الأوائل إلى المرحلة الوطنية، ومن ثم يتم اختيار فريق ليبيا للمشاركة في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI)، وهي أعرق وأكبر مسابقة عالمية في هذا المجال.

ويعتمد الأولمبياد الليبي للمعلوماتية على تدريب مكثف للطلاب المشاركين في لغات برمجة مثل ++C وغيرها، مع التركيز على تنمية قدراتهم في خوارزميات الحاسوب، الرياضيات التطبيقية، والمنطق البرمجي، مما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

ويساهم هذا الأولمبياد في بناء قاعدة قوية من المبرمجين الشباب القادرين على المنافسة الدولية، كما يعزز من مكانة ليبيا في المجالات التقنية ويشجع على الاستثمار في تطوير المهارات الرقمية لدى الأجيال الجديدة.