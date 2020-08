الأولى من نوعها.. «العال» الإسرائيلية تُسيّر رحلة مباشرة إلى الإمارات

ستسير شركة طيران العال الإسرائيلية رحلة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين، وهي أول رحلة طيران تجاري على الإطلاق بين البلدين.

جاءت جدولة الرحلة بحسب كشف جدول مواعيد للرحلات الجوية عبر الإنترنت لمطار بن غوريون.

بين تل أبيب وأبوظبي، يتوقع أن تقل الرحلة وفدا إسرائيلياً ومسؤولين أمريكيين مصاحبين للوفد لإجراء محادثات تهدف إلى تعزيز اتفاق تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والإمارات.

يُشار إلى أن العال أو إل عال (بالعبرية: אל על) هي أكبر شركة طيران إسرائيلية، وتعتبر ناقل وطني في الكيان الإسرائيلي وتتخذ من مطار بن غوريون مركزاً لعملياتها، ويقع مقرها الرئيسي فيه أيضاً.

وتُقدم الشركة خدماتها لـ39 وجهة، غالبيتها في أوروبا، والأخرى في آسيا، وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتأسست الشركة في أواخر العام 1948، وتضم اليوم في أسطولها ما يقارب الـ43 طائرة، كلها من إنتاج شركة “بوينغ” الأمريكية.

وفي الـ13 من أغسطس الجاري، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، في اتصال هاتفي على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن إبرام اتفاق سلام وصفه بـ”تاريخي” بين إسرائيل والإمارات، سيسهم في دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وفق قوله.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، نشر خلالها نسخة من بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة وإسرائيل والامارات إن “اتفاقا تاريخيا حصل بين بلدين صديقين عظيمين هما إسرائيل والإمارات”.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

وجاء في البيان المشترك أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تحدثا اليوم واتفقا على إقامة علاقات طبيعية بين البلدين”.

وأضاف ترامب أن “اشياء رائعة تحدث باتجاه التطبيع بين دول إسلامية واسرائيل لكن لا يمكنني للحديث عنها”

وتوقع ترامب أن تحذو دول إسلامية حذو الإمارات وتوقع اتفاق سلام مع إسرائيل.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd