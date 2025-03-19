الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا.. الاستعداد لإطلاق «الورشة الاقتصادية الصديقة للبيئة»

في خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر استدامة، يستعد المركز الليبي الكوري التابع لوزارة العمل والتأهيل لإطلاق “الورشة الاقتصادية الصديقة للبيئة”، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى شمال إفريقيا.

وتهدف هذه الورشة إلى “تعزيز مفاهيم الاستدامة وتقليل الأثر البيئي، لتكون مركزًا لإنتاج وترويج المنتجات الصديقة للبيئة، وتشجيع الممارسات المستدامة في مختلف القطاعات”.

وبحسب وزارة العمل، “بعد وصول المعدات والآلات المتطورة إلى المركز، واستكمال إعداد المناهج التدريبية المتخصصة، من المقرر أن تنطلق عقب عيد الفطر المبارك، مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة في مجالات حيوية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر. وتشمل هذه البرامج إعادة تدوير النفايات، وتقطيع الخردة، وتصميم وإنشاء المباني الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى الكشف عن التلوث البيئي في الجو، وتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية”.

هذا “وتأتي الورشة ضمن المشروع الوطني للاقتصاد الأخضر، الذي تتبناه وزارة العمل والتأهيل، وتسعى من خلاله إلى تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الخضراء. وسيتم الإعلان عن تفاصيل البرامج التدريبية وشروط الالتحاق بها، عقب عيد الفطر مباشرة، ودعوة الراغبين في الاستفادة من هذه الدورات المتميزة إلى التسجيل والمشاركة”.