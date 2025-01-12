الأولى من نوعها في العالم.. دبي تعقد قمة «المليار متابع»

انطلقت في دبي امس، “فعاليات النسخة الثالثة من قمة “المليار متابع”، التي تعد أكبر حدث يجمع صناع المحتوى في المنطقة، والقمة الأولى من نوعها عالميا في مجال تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، حيث تستضيف 15 ألف صانع محتوى“.

وأكد محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن “صناعة المحتوى هي “صناعة للوعي والثقافة وداعم أساسي لمسيرة التنمية البشرية”.

ولفت آل مكتوم، بأن “صناعة المحتوى تلعب دورا مؤثرا في مسيرة البناء والارتقاء الدائم بمنظومة العمل وتسليط الضوء على الإنجازات”.

وقال آل مكتوم: إن “قمة المليار متابع هدفها المساهمة في تشكيل قطاع اقتصادي مستدام قائم على المحتوى.. نفخر باستضافة 15 ألف صانع محتوى يتابعهم أكثر من 2.3 مليار متابع، وستبقى الإمارات حاضنة ووجهة لكل المواهب في هذا القطاع”.

وأضاف: “وعدنا لجميع صناع المحتوى ببناء قطاع اقتصادي مستدام لصناعة المحتوى يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالخير والازدهار”.

وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، تفقد آل مكتوم، جناح كبريات منصات التواصل الاجتماعي المشاركة في النسخة الثالثة من قمة “المليار متابع”، حيث تلتقي منصات سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، ولينكد إن، وشركة ميتا “فيس بوك، وإنستغرام، وواتس أب” لأول مرة عالميا في مكان واحد”.

ووفق الصحيفة، “اطلع حاكم دبي، على عمل لجنة تحكيم برنامج “الاستثمار مع صناع المحتوى” التابع لقمة (المليار متابع)، والجهود التي يبذلها أعضاؤها، لتقييم طلبات المشاركة في البرنامج من الشركات الناشئة أو الأفراد من صناع المحتوى ممن يمتلكون أفكارا ريادية، وتأثيرا إيجابيا”.

وبحسب الصحيفة، “تعرض المنصات الكبرى خلال مشاركتها في النسخة الثالثة من قمة (المليار متابع) رؤاها وخططها المقبلة لتطوير صناعة المحتوى الهادف، ودعم صناع المحتوى والمؤثرين، إضافة إلى استعراض تجربتها في الارتقاء بالإعلام الجديد، والاستثمار الواسع في مجال الاقتصاد الإبداعي، كما يتبادل مسؤولو المنصات والمؤثرون وصناع المحتوى الأفكار بشأن حماية الملكية الفكرية ومكافحة المعلومات المضللة، وكيفية استخدام أدوات التحليل، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات بناء المجتمعات الرقمية لدعم المحتوى”.

وبحسب الصحيفة، “تلعب النسخة الثالثة من قمة (المليار متابع) دورا حيويا في تعزيز اقتصاد صناعة المحتوى، الذي يبلغ حجمه على مستوى العالم نحو 250 مليار دولار، ونجحت القمة في جمع أكثر من 10 صناديق استثمارية بقيمة 50 مليون درهم هدفها دعم صناع المحتوى، ويبلغ إجمالي الأصول المدارة في سوريا قطاع صناعة المحتوى من الشركات المشاركة ما بين 7 و8 مليارات دولار، وتلقت القمة خلال الفترة السابقة طلبات للحصول على الدعم من أكثر من 500 شركة ناشئة من 40 دولة حول العالم”.

وأضافت: “يهدف برنامج “الاستثمار مع صناع المحتوى” إلى توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد من أصحاب الأفكار الإبداعية في صناعة المحتوى، وسيتم الإعلان عن الفائزين خلال اليوم الختامي من فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، ويشهد اليوم الثالث من القمة تتويج الفائز بجائزة قمة (المليار متابع) والبالغة قيمتها مليون دولار، والتي تعد أكبر وأغلى جائزة عالمية لصناع المحتوى الهادف”.

هذا “وشهد نائب رئيس الإمارات، جانبا من فعاليات النسخة الثالثة من قمة (المليار متابع) أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على مدار 3 أيام وتستضيفها الإمارات في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار “المحتوى الهادف”، بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى وأكثر من 420 متحدثا من أبرز المؤثرين والخبراء في العالم”.

نستضيف في دولة الإمارات قمة المليار متابع .. نرحب ب15 ألف صناع محتوى يتابعهم 2.3 مليار متابع … نرحب بأصحاب الأفكار .. والإبداعات ..



نرحب بصناع المحتوى الذين يصنعون حياة أفضل عبر محتوى أفضل .. ويعملون معنا لبناء مستقبل أجمل .



ووعدنا لجميع صناع المحتوى ببناء قطاع اقتصادي… pic.twitter.com/2IZQxd7IU2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 11, 2025