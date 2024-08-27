الأول في إفريقيا..مقاتلات صينية تتحضر لعرض جوي في مصر

في عرض غير مسيوق والأول من نوعه، أعلنت القوات الجوية الصينية، أنه “أقلعت ثماني طائرات تابعة لسلاح الجو بجيش التحرير الشعبي الصيني، من مطار في شمال غربي البلاد للمشاركة في عرض جوي في مصر”.

وحسب ما أعلنت أعلنت القوات الجوية، “تضم التشكيلة الجوية المقررة للمشاركة في العرض الذي سيقام في الفترة من 3 حتى 5 سبتمبر، طائرة واحدة من طراز (واي-20)، وهي طائرة نقل كبيرة تم تطويرها محليا في الصين، وسبع مقاتلات شبح من طراز (جاي-10) التابعة لفريق بايي للاستعراضات الجوية”.

وقال شيه بنغ، المتحدث باسم القوات الجوية الصينية، “إن هذا سيكون أول عرض يقدمه فريق بايي في دولة إفريقية وأبعد رحلة خارجية للفريق حتى الآن”، مشيرا إلى أن “تشكيلة الطائرات ستحلق فوق الأهرامات أثناء وجودها في مصر، حيث ستقوم طائرة (واي-20) بأول عرض لها في الخارج”.

وقال الطيار يوان بو: “قام الطاقم الجوي بتبسيط اللوازم المصاحبة للرحلة ووضع مجموعة محددة من المناورات التي ستقوم بها طائرة (واي-20) خلال عرضها الأول”.

وقال خبراء عسكريون إن “الرحلة الجوية ستمتد لمسافة تبلغ 10 آلاف كم تقريبا، مع وجود محطات توقف، وستعبر عدة مناطق زمنية وسط تغيّرات سريعة في درجات الحرارة، ما يشكل تحديات “بالغة” للطيارين”.